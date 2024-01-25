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Сили спецоперацій знищили російську БМП, яка обстрілювала правий берег Херсонщини

Бойову машину піхоти атакували дронами.

Сили спецоперацій знищили російську БМП, яка обстрілювала правий берег Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ССО

Сили спеціальних операцій знищили російську бойову машину піхоти, яка обстрілювала правий берег Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Оператори одного з підрозділів під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили БМП-2 росіян. Із цієї техніки ворог постійно вів обстріл позицій Сил оборони на правому березі.

БМП атакували ударними дронами і знищили її вщент. "Крім цього, оператори ССО нанесли удар по антені зв’язку. «Бонусом» збито триколор, що на ній майорів", - додали військові.

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