Сили спеціальних операцій знищили російську бойову машину піхоти, яка обстрілювала правий берег Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Оператори одного з підрозділів під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили БМП-2 росіян. Із цієї техніки ворог постійно вів обстріл позицій Сил оборони на правому березі.

БМП атакували ударними дронами і знищили її вщент. "Крім цього, оператори ССО нанесли удар по антені зв’язку. «Бонусом» збито триколор, що на ній майорів", - додали військові.