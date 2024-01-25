Окупанти запровадили “особливий режим” в'їзду та виїзду на адмінкордоні Криму та Херсонщини

Режим пропуску в тому місці “прирівнюється до режиму пропуску через держкордон РФ”.

Окупаційна влада Криму запроваджує “особливий режим” в'їзду та виїзду на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Херсонської області.

Про це повідомляє Крим. Реалії.

Згідно з указом, який видав кримський гауляйтер Сергій Аксьонов, режим пропуску в тому місці “прирівнюється до режиму пропуску через держкордон РФ”.

Окупаційна адміністрація визначила місцями перетину адмінкордону автомобільні пункти пропуску “Армянськ”, “Перекоп”, “Джанкой”, залізничні пункти пропуску “Армянськ” і “Джанкой”.

Для перетину адмінкордону іноземні громадяни або особи без громадянства мають надати дійсний документ, що засвідчує особу та визнаний відповідно до міжнародних договорів РФ.

Водночас, російські військові колони пересуватимуться спеціально виділеними дорогами за погодженням із Прикордонним управлінням ФСБ.