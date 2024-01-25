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СБУ: Ексдепутати від ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України

Оборудку організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради і ексочільник судноплавної компанії.

СБУ: Ексдепутати від ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України
Розслідування справи викрадених барж Дунайського пароплавства
Фото: СБУ

Служба безпеки, НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство».

Як ідеться на сайті спецслужби, до оборудки причетні двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої нині ОПЗЖ і ексочільник судноплавної компанії.

Розслідування справи викрадених барж Дунайського пароплавства
Фото: СБУ
Розслідування справи викрадених барж Дунайського пароплавства

Зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн.

Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані уклали декілька договорів між пароплавством і підконтрольною фірмою на оренду суден. Але замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки і фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали і виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які потім підозрювані використовували у своїх комерційних цілях. Зокрема, на території України, але вже під іншою реєстрацією.

Наразі правоохоронці встановили місцеперебування усіх викрадених суден та заарештували їх.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що "нові" плавзасоби виготовлені з комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства.

На підставі зібраних доказів трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);
  • ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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