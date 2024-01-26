Уряд погодив призначення заступників керівника Донецької обласної військової адміністрації

Кабінет Міністрів погодив призначення заступників керівника Донецької обласної військової адміністрації.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Юрія Винокуров погодили першим заступником голови ОВА, а Ігоря Бойка, Юрія Ключки і Олександра Шевченка - заступниками.
Крім того, призначили заступника голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ним став Олександр Лашко.
- Президент Володимир Зеленський голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна торік у грудні.