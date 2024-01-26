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Уряд погодив призначення заступників керівника Донецької обласної військової адміністрації

Також КМУ призначив заступника голови Державної архівної служби.

Уряд погодив призначення заступників керівника Донецької обласної військової адміністрації
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів погодив призначення заступників керівника Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрія Винокуров погодили першим заступником голови ОВА, а Ігоря Бойка, Юрія Ключки і Олександра Шевченка - заступниками.

Крім того, призначили заступника голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ним став Олександр Лашко.

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