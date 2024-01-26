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На Харківщині та Сумщині є значні пошкодження в мережах обленерго через обстріли, – Укренерго

Загалом через бойові дії та з інших причин на сьогоднішній ранок без світла залишалось 358 населених пунктів.

На Харківщині та Сумщині є значні пошкодження в мережах обленерго через обстріли, – Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укренерго

На Харківщині та Сумщині є значні пошкодження в мережах обленерго через обстріли. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

В Харківській області через пошкодження обладнання обленерго під час обстрілів вчора ввечері та вночі знеструмлено один з об’єктів «Укренерго» та кілька об’єктів обленерго. Без енергопостачання залишилось понад 16500 споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В Сумській області під час двох масованих артобстрілів прикордонних районів знеструмлювались понад 40 тисяч споживачів, є пошкодження обладнання обленерго. На ранок всі споживачі заживлені по резервним схемам живлення.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 358 населених пунктів.

Через негоду на ранок знеструмлено 1 населений пункт в Чернігівській області. З технічних причин є відключення в Київській, Полтавській, Сумській.

Минулого тижня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення. 

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні будують нові енергоблоки, щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС. Зокрема, «Укргідроенерго» зводить три нові блоки Дністровської ГАЕС.

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