​ВАКС конфіскував у експосадовця Одеської митниці квартиру та два паркомісця

Антикорупційний суд задовольнив черговий позов прокурора САП про цивільну конфіскацію майна колишнього посадовця Одеської митниці.
Про це повідомила пресслужба ВАКС і САП.
"25 січня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла рішення у справі про цивільну конфіскацію активів особи, яка працювала в органах митної служби України. Суд визнав набуті особою активи - квартиру в м. Одесі та два паркомісця на загальну суму 2,8 млн грн такими, що не могли бути придбані нею за рахунок законних доходів і стягнув їх в дохід держави", - йдеться в повідомленні.
У САП розповіли, що у листопаді 2023 року прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів Ткаченка, а також стягнення з нього їх вартості – 2,83 млн грн. На думку прокурора, експосадовець, не маючи достатніх законних доходів, у 2020 році через третю особу придбав квартиру і 2 машиномісця у історичному центрі Одеси. У подальшому третя особа подарувала ці об'єкти посадовцю.
Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів.
- Одеська митниця – постійний фігурант повідомлень про корупційні схеми. У жовтні 2022 під час обшуків там виявили в контейнері нерозмитнений вертоліт. А в січні минулого року там викрили масштабну схему "поборів".