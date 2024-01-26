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​ВАКС конфіскував у експосадовця Одеської митниці квартиру та два паркомісця

Суд визнав, що це майно не могло бути придбане за рахунок законних доходів.

​ВАКС конфіскував у експосадовця Одеської митниці квартиру та два паркомісця
Фото: Lb.ua

Антикорупційний суд задовольнив черговий позов прокурора САП про цивільну конфіскацію майна колишнього посадовця Одеської митниці.

Про це повідомила пресслужба ВАКС і САП.

"25 січня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла рішення у справі про цивільну конфіскацію активів особи, яка працювала в органах митної служби України. Суд визнав набуті особою активи - квартиру в м. Одесі та два паркомісця на загальну суму 2,8 млн грн такими, що не могли бути придбані нею за рахунок законних доходів і стягнув їх в дохід держави", - йдеться в повідомленні.

У САП розповіли, що у листопаді 2023 року прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів Ткаченка, а також стягнення з нього їх вартості – 2,83 млн грн. На думку прокурора, експосадовець, не маючи достатніх законних доходів, у 2020 році через третю особу придбав квартиру і 2 машиномісця у історичному центрі Одеси. У подальшому третя особа подарувала ці об'єкти посадовцю.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів.

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