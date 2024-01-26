​На Донеччині затримали російського інформатора, який збирався підірвати себе у випадку "провалу"

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони в районі Краматорська на Донеччині. Чоловік зберігав вдома бойову гранату, яку планував підірвати, якщо його викриють.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Передусім ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ. Також він готував для агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях. Втім, Служба безпеки своєчасно викрила російського інформатора, задокументувала його злочинні дії і затримала. Тим самим було зірвано плани ворога щодо підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти ЗСУ", – зазначили в СБУ.

Ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з ФСБ. За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти, "потрібні" ворогу.

Наразі йому повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше двоє інформаторів РФ, які коригували обстріли електропідстанцій Харкова та Слов’янська отримали тюремні сроки.