Головне за четвер, 25 січня: спроба прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському та Авдіївському напрямках, катастрофа Іл-76

Бої під Авдіївкою, 65 бойових зіткнень, ворожі обстріли, РСЗВ LRU від Франції. Яким запам’ятається 701-й день повномасштабної війни.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії. “На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася”, – сказав Юсов.

Він також додав, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

Юсов також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно решток людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

“Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії”, – повідомив Юсов.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення 20 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 січня – в нашій новині.

У рамках "Коаліції артилерії для України" Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, які французькою альтернативою американської MLRS M270.

Про це йдеться на сайті Міноборони Фрації. У межах відповідних домовленостей Франція надала дві додаткові РСЗВ LRU, що збільшило загальну кількість французьких установок, поставлених Україні.

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів", — розповів глава коаліції "Артилерія для України" Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю для пресслужби Міноборони.

LRU або lance-roquettes unitaire — французький варіант американської M270 MLRS. Установки оснащені:

модернізованою системою управління вогнем EFCS,

новою навігаційною системою (з використанням GPS),

новою системою зв'язку.

Голова фракції “Слуга народу“ в парламенті Давид Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів.

Вони мають проходити їх на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time. Про це він сказав під час дискусії «2024: сценарії для країни», організованому LB.ua та EFI Group у межах проєкту “Нова країна“.

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де немає достатнього навчання, в потім одразу – на фронт.

Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про становище дітей України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"ПАРЄ щойно одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України – 85 голосів за! Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), що Асамблея ухвалила минулого квітня, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей. Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та містить ознаки геноциду", – написала Кравчук.

Вона зазначила, що окрема увага приділяється підтримці ВПО: Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Резолюція підтримала ініціативу “Bring Kids Back UA” та створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

До чого закликала Асамблея – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!