ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликає країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про становище дітей України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"ПАРЄ щойно одноголосно ухвалила резолюцію про становище дітей України – 85 голосів за! Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), що Асамблея ухвалила минулого квітня, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей. Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", – написала Кравчук.

Вона зазначила, що окрема увага приділяється підтримці ВПО: Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Резолюція підтримала ініціативу “Bring Kids Back UA” та створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Асамблея закликала:

прийняти на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей злочином геноциду

інформувати компетентні органи України про перетин кордону громадянами РФ, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною

запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ та білорусів, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;

оцінити участь представників ЗМІ у пропагандистських кампаніях, організованих РФ та РБ щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення ad hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували. Кравчук нагадала, що спецкомітет вже засідав у грудні в Парижі, відтепер очікується, що він буде діяти на регулярній основі.