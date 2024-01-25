У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаПолітика

ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликає країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом

Рішення ухвалене одноголосно.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликає країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом
Фото: Facebook/Євгенія Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про становище дітей України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук. 

"ПАРЄ щойно одноголосно ухвалила резолюцію про становище дітей України – 85 голосів за! Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), що Асамблея ухвалила минулого квітня, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей. Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", – написала Кравчук.

Вона зазначила, що окрема увага приділяється підтримці ВПО: Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Резолюція підтримала ініціативу “Bring Kids Back UA” та створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Асамблея закликала: 

  • прийняти на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей злочином геноциду
  • інформувати компетентні органи України про перетин кордону громадянами РФ, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною
  • запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ та білорусів, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей;
  • оцінити участь представників ЗМІ у пропагандистських кампаніях, організованих РФ та РБ щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи. 

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення ad hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували. Кравчук нагадала, що спецкомітет вже засідав у грудні в Парижі, відтепер очікується, що він буде діяти на регулярній основі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies