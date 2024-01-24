Орбан після розмови зі Столтенбергом закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після розмови з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це він написав у соцмережі X.

“Щойно завершив телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості”, – написав Орбан.

Напередодні парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.