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Орбан після розмови зі Столтенбергом закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини закликав парламент завершити ратифікацію “за першої ж можливості”.

Орбан після розмови зі Столтенбергом закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після розмови з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. 

Про це він написав у соцмережі X. 

“Щойно завершив телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості”, – написав Орбан.

Напередодні парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. 

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

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