Множинне громадянство — друга спроба?

Ідею множинного громадянства президент озвучує вже вдруге. І відповідні законопроєкти вносили до Верховної Ради понад два роки тому — за цей час, певне, встигли й пилом припасти. Чи буде результативною друга спроба, залежить від багатьох чинників.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв знову внести до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Про свій намір він заявив у зверненні з нагоди Дня соборності України, яке записав біля Софійського собору, де понад 100 років тому і проголосили Акт злуки. За словами Президента, сьогодні соборність українців охоплює не лише обидва береги Дніпра, а обидві півкулі Землі. Багатомільйонна українська діаспора й лобісти українських інтересів у світі після багатьох років очікування нарешті зможуть стати українцями і за паспортом. Також український паспорт зможуть отримати іноземні добровольці, які воюють за нашу державу.

Фото: ОПУ Звернення Президента Володимира Зеленського

«Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства, запровадити інститут множинного громадянства й дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям і їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора», — сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Отримати український паспорт зможуть також ті, хто захищає Україну.

Нагадаємо, що схожу заяву Володимир Зеленський зробив 1 грудня 2021 року, звертаючись до народних обранців. За підрахунками глави держави, на той час у світі було 65 млн українців.

У законопроєкті й пов'язаних з ним документах (№ 6368-д і № 6369-д) пропонували запровадити адміністративну й кримінальну відповідальності за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплювали протидію використовувати громадянство іншої держави як інструмент втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді казав, що для цього законопроєкту не потрібно змінювати Конституцію, а також виключив імовірність участі у вітчизняних виборах українців за кордоном, які набудуть громадянство за ініційованим Володимиром Зеленським законом. Це позитивний сигнал для діаспори, зазначив Арахамія, і він про самоідентифікацію, а не участь у політичному житті.

Фото: EPA/UPG

Цікаво, що, згідно з результатами опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року, 48% респондентів не підтримали ідею Президента про множинне громадянство.

46% не проти неї, але значна частина — із застереженнями: лише для країн-членів ЄС і НАТО, лише з колишніми країнами СРСР або для всіх країн, крім Росії.

Найактивніше підтримали ініціативу респонденти зі східних областей України, молодь, заможніші люди й ті, хто їздив за кордон в останні роки.

«В українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства. Можна обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, у тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, пропозиція Президента буде схвально сприйнята суспільством», — прокоментували тоді результати опитування у фонді «Демократичні ініціативи».

Нагадаємо: згідно із Законом «Про громадянство України», якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин. Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента. Особи з подвійним громадянством не можуть працювати на держслужбі.

Реанімували тему множинного громадянства у 2023 році, зокрема, у жовтні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на 12-му Світовому Конгресі Українців назвав множинне громадянство одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження й розвиток всесвітньої української спільноти.

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

«Мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Ми всіляко заохочуватимемо їх повернення додому. Але також розуміємо, що багато хто з них залишиться за кордоном. У цих умовах необхідно зберегти їхній зв'язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства», — сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що в Україні давно точиться непроста дискусія на цю тему, і наголосив, що він переконаний — множинне громадянство слід запровадити. «Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та світі. Ми маємо відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його. Маємо прийняти і доконаний факт, що зі вступом до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав», — наголосив Кулеба.

Також він додав, що ця політика має втілюватися розумно, поступово, починаючи з «дружніх країн-союзниць». «І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором або недружніми країнами має бути заборонене», — додав голова МЗС.

У грудні минулого року про запровадження множинного громадянства згадав і Президент Зеленський — щоправда, свою оцінку кількості українців у світі він зменшив до 60 млн.

Фото: Shutterstock

Українські експерти не раз звертали увагу на ризики, пов’язані, зокрема, з роздаванням Угорщиною своїх паспортів жителям Закарпатської області. На думку експертів, це уможливить прямий вплив Угорщини на політику України та втручання у внутрішні справи.

Фахівці звертали увагу й на загрозу того, що може виникнути ситуація, коли в Україні існуватиме «багатомільйонна армія громадян Росії, громадян Угорщини, громадян Румунії тощо. І тоді під приводом захисту власних громадян чинитимуться акти втручання у внутрішні справи України». Таку думку в коментарі ТСН.ua ще 2019 року висловлював експосол України в ЄС і НАТО, а також у Британії, експредставник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко.

ТСН.ua додає, що множинне громадянство дозволене в 130 країнах світу: США, Канаді, Ватикані, більшості держав Європи. Як і українське, будь-яке інше громадянство разом з правами накладає певні обов'язки. Серед них — зобов'язання проходити військову службу в обох країнах. Подвійне громадянство також може зобов'язати особу сплачувати обом податки. Крім того, декотрі країни не дозволяють особам з другим громадянством обіймати високі державні посади.

Зважити всі плюси й мінуси — справа непроста, тож очікувати швидкої відповіді на запитання, чи впровадять в Україні множинне громадянство, навряд чи варто.