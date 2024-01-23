Верховна Рада зареєструвала президентський законопроєкт про множинне громадянство

Він все ж дозволяє отримати український паспорт росіянам, але які зазнали переслідувань у їхній країні.

Верховна Рада зареєструвала президентський законопроєкт "Про деякі питання у сері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", анонсований Володимиром Зеленським у зверненні до Дня соборності.

У документі прописано поняття декларації про визнання себе громадянином України – документа, в якому іноземець країни, що має право на набуття українського громадянства в спрощеному порядку, в разі набуття громадянства України в правових відносинах із Україною визнає себе лише її громадянином. Також прописано декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Такий документ може мати біженець чи отримувач притулку, військовий за контрактом ЗСУ, Держспецслужбі транспорту чи Нацгвардії або його подружжя і дитина, іноземець із посвідкою на проживання, іноземець із визначними заслугами перед Україною або прийняття якого має державний інтерес (і його подружжя та діти), який є громадянином країни-агресора чи країни-окупанта і зазнав у своїй країні переслідувань, що підтверджені документом.

Законопроєкт також визначив держави, піддані яких можуть отримати громадянство в спрощеному порядку: Австрія, Бельгія, Болгарія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія.

Не можуть набути громадянство України:

засуджені в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави

люди, які вчинили на території іншої держави діяння, що визнане Кримінальним кодексом України тяжким або особливо тяжким злочином

які створюють загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України).

Підстави для втрати громадянства України:

добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або громадянства (підданства) іншої держави, яка не визначена як держава, громадяни (піддані) якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття

використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство (підданство) іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці та/або національним інтересам України

набуття особою громадянства України на підставі статті 9 Закону України "Про громадянство України" внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування особою будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути прийнято рішення про прийняття до громадянства України, обману або невиконання зобов'язання, взятого особою в зобов'язанні припинити іноземне громадянство, або в декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, зокрема, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною чи сприяла (сприяє) вчиненню збройної агресії проти України

"Метою прийняття проекту Закону України "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України" (далі – проект Закону України) є актуалізація положень законодавства у сфері міграції, громадянства, зокрема підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалення правового регулювання питань щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, членів їх сімей", – йдеться у пояснювальній записці.