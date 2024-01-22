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Європейські партнери збентежені переслідуванням журналістів та бізнесу в Україні, - Кличко

Мер Києва висловився з приводу останніх подій.

Європейські партнери збентежені переслідуванням журналістів та бізнесу в Україні, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: facebook/Віталій Кличко

Європейські партнери збентежені переслідуванням журналістів та бізнесу в Україні. Такі процеси точно не наближають нашу Перемогу та європейське майбутнє держави. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи останні події в Україні, що викликали резонанс у суспільстві.

«Що сьогодні відбувається в Україні з демократичними свободами та принципами, куди рухається держава, як реагує на це суспільство? З такими питаннями зателефонував мені німецький приятель, дуже добре обізнаний в питаннях світової політики та війни в Україні. Але навіть він сказав, що відверто збентежений останніми резонансними подіями – переслідування незалежних журналістів, погрози, прослуховування та втручання в особисте життя працівників ЗМІ, які критикують владу», - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що останнім часом все більше бізнесменів нарікають на шалені побори, якими їх обкладають, та на вимоги віддати частку в бізнесі або й віддати його повністю.

«Не погоджуєшся – кримінальні справи, обшуки, гучні заяви, і навіть можуть «знайти» «російський слід»… Чи справді держава, в якій це відбувається, рухається в ЄС?! Чи усвідомлює влада всю небезпечність моменту? А хто платитиме податки, забезпечуватиме робочі місця, інвестуватиме в Україну та її відбудову? Хто з партнерів допомагатиме Україні, яка скочується в жахливе минуле?.. І хіба за це гинуть сьогодні найвідданіші патріоти нашої держави? Такі процеси в Україні точно не наближають нашу Перемогу та європейське майбутнє держави!» - підкреслив Кличко.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що, незважаючи на війну, Україна не повинна втратити демократичних завоювань. Таких, як свобода слова, дотримання прав людини, децентралізація влади. Він наголосив, що провокації та брехня проти неугодних владі політиків, підприємців та журналістів нищать міжнародний імідж України. 

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