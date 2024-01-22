Єрмак про зустріч Зеленського з Орбаном: "Ми рухаємося до цього"

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є можливою, вважає глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Про це він завив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із Сіярто 29 січня в Ужгороді", - повідомив Єрмак.
За його словами, Угорщина є сусідом України, членом ЄС та НАТО, тож з нею потрібно налагодити конструктивний діалог.
"Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини", - додав голова Офісу Президента.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Про це він заявив під час виступу на міжнародній пресконференції, однак додав, що не бачить, про що говорити.
- Нагадаємо, Угорщина на чолі з Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав.