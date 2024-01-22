Єрмак про зустріч Зеленського з Орбаном: "Ми рухаємося до цього"

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є можливою, вважає глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Про це він завив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із Сіярто 29 січня в Ужгороді", - повідомив Єрмак.

За його словами, Угорщина є сусідом України, членом ЄС та НАТО, тож з нею потрібно налагодити конструктивний діалог.

"Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини", - додав голова Офісу Президента.