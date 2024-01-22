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Єрмак про зустріч Зеленського з Орбаном: "Ми рухаємося до цього"

З Угорщиною потрібно налагодити конструктивний діалог, вважає очільник ОП.

Єрмак про зустріч Зеленського з Орбаном: "Ми рухаємося до цього"
Андрій Єрмак, Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба
Фото: ОПУ

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є можливою, вважає глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Про це він завив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із Сіярто 29 січня в Ужгороді", - повідомив Єрмак.

За його словами, Угорщина є сусідом України, членом ЄС та НАТО, тож з нею потрібно налагодити конструктивний діалог.

"Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини", - додав голова Офісу Президента.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Про це він заявив під час виступу на міжнародній пресконференції, однак додав, що не бачить, про що говорити.
  • Нагадаємо, Угорщина на чолі з Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав.
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