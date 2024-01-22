Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
ГоловнаПолітика

Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство

Отримати український паспорт зможуть іноземці, які є етнічними українцями, а також добровольці, які зараз б'ються за Україну. 

Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський знову внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Отримати український паспорт зможуть іноземці, які є українцями етнічно, з усіх країн, окрім країни-агресора, а також ті, хто захищає Україну. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня соборності України.

Ролик записано поблизу Софійського собору, де понад 100 років тому і проголосили Акт злуки. Президент сказав, що сьогодні соборність українців охоплює не лише обидва береги Дніпра, а обидві півкулі Землі.

"У кожному куточку якої 24 лютого пролунало «я українець». I`m Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди. Ті, хто з початком повномасштабної війни незалежно від місця проживання і народження, паспорту ствердно сказали «я українець»", – сказав він.

Це і багатомільйонна діаспора, і лобісти українських інтересів у світі.

"Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про України. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце", – долав Зеленський.

Президент сказав, що після багатьох років очікування вони нарешті зможуть стати українцями і за паспортом. 

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства і дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країн-агресора", – сказав він.

Також український паспорт зможуть іноземні добровольці, які воюють за Україну. 

  • Ідею запровадження множинного громадянства президент озвучує вже не вперше. 1 грудня 2021 президент під час звернення до депутатів сказав, що вносить законопроєкт про множинне громадянство, і що українців у світі – 65 млн. Однак до нині руху цього законопроєкту не було. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тоді говорив, що для цього законопроєкту зміни до Конституції не потрібно. У законопроєкті і пов'язаних із ним документах пропонується запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
  • Згідно з законом "Про громадянство України", якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин. Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента. Особи з подвійним громадянством не можуть працювати на держслужбі. 
  • У 2023 українська влада знову підняла тему множинного громадянства. У жовтні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство.
  • У грудні президент не виключив упровадження множинного громадянства, але трохи зменшив свою оцінку кількості українців у світі – до 60 млн. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies