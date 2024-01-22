Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство

Отримати український паспорт зможуть іноземці, які є етнічними українцями, а також добровольці, які зараз б'ються за Україну.

Президент Володимир Зеленський знову внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Отримати український паспорт зможуть іноземці, які є українцями етнічно, з усіх країн, окрім країни-агресора, а також ті, хто захищає Україну. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня соборності України.

Ролик записано поблизу Софійського собору, де понад 100 років тому і проголосили Акт злуки. Президент сказав, що сьогодні соборність українців охоплює не лише обидва береги Дніпра, а обидві півкулі Землі.

"У кожному куточку якої 24 лютого пролунало «я українець». I`m Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди. Ті, хто з початком повномасштабної війни незалежно від місця проживання і народження, паспорту ствердно сказали «я українець»", – сказав він.

Це і багатомільйонна діаспора, і лобісти українських інтересів у світі.

"Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про України. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце", – долав Зеленський.

Президент сказав, що після багатьох років очікування вони нарешті зможуть стати українцями і за паспортом.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства і дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країн-агресора", – сказав він.

Також український паспорт зможуть іноземні добровольці, які воюють за Україну.