Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський знову внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Отримати український паспорт зможуть іноземці, які є українцями етнічно, з усіх країн, окрім країни-агресора, а також ті, хто захищає Україну. Про це він повідомив у зверненні з нагоди Дня соборності України.
Ролик записано поблизу Софійського собору, де понад 100 років тому і проголосили Акт злуки. Президент сказав, що сьогодні соборність українців охоплює не лише обидва береги Дніпра, а обидві півкулі Землі.
"У кожному куточку якої 24 лютого пролунало «я українець». I`m Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди. Ті, хто з початком повномасштабної війни незалежно від місця проживання і народження, паспорту ствердно сказали «я українець»", – сказав він.
Це і багатомільйонна діаспора, і лобісти українських інтересів у світі.
"Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про України. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце", – долав Зеленський.
Президент сказав, що після багатьох років очікування вони нарешті зможуть стати українцями і за паспортом.
"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства і дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країн-агресора", – сказав він.
Також український паспорт зможуть іноземні добровольці, які воюють за Україну.
- Ідею запровадження множинного громадянства президент озвучує вже не вперше. 1 грудня 2021 президент під час звернення до депутатів сказав, що вносить законопроєкт про множинне громадянство, і що українців у світі – 65 млн. Однак до нині руху цього законопроєкту не було. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тоді говорив, що для цього законопроєкту зміни до Конституції не потрібно. У законопроєкті і пов'язаних із ним документах пропонується запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
- Згідно з законом "Про громадянство України", якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин. Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента. Особи з подвійним громадянством не можуть працювати на держслужбі.
- У 2023 українська влада знову підняла тему множинного громадянства. У жовтні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство.
- У грудні президент не виключив упровадження множинного громадянства, але трохи зменшив свою оцінку кількості українців у світі – до 60 млн.