Рівень підтримки України з боку США не змінився, - Єрмак

Передвиборча ситуація в США чинить свій вплив, але загалом підтримка України з боку Сполучених Штатів не змінилася. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні ми маємо повну підтримку з боку обох партій Конгресу. Наголошую, що я двічі у Вашингтоні зустрічався зі спікером Палати представників. Потім ці зустрічі ми провели разом із президентом Зеленським. Ми повернулися з позитивними відчуттями. Ми не маємо відчуття, що якось змінилася підтримка Сполучених Штатів стосовно України", - зазначив Єрмак.
"Але, безперечно, вони (США. - Ред.) вже вступили в період президентських виборів. Вони мають свої внутрішні явища, але ставлення до нас не змінилося. І мені здається, що дуже високий, як і раніше, рівень підтримки від них", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про вплив на позицію республіканців точки зору Дональда Трампа, Андрій Єрмак відзначив, що "дуже важливо розділяти передвиборчу риторику і конкретні кроки. Але ми точно знаємо про позицію американців, а будь-який уряд, будь-які політичні лідери завжди орієнтуються на думку свого народу. Рівень підтримки американського народу дуже високий".
Що відбувається в США з допомогою Україні
- Є запит Байдена до Конгресу про виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки.
- Питання блокує опозиція - республіканці, які вимагають жорстких міграційних заходів, але на які не погоджуються демократи.
- Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу допомоги для Києва і Тель-Авіва не буде.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня 2023 року.
- Президент США днями запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів.
- Нині стало відомо, що американський президент пішов на поступки республіканцям. Таким чином він зможе уникнути нападів у свою адресу перед майбутніми виборами у міграційному питанні й домогтися затвердження допомоги для України.