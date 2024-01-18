Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгресу

За словами американського президента, якщо меншість затримає допомогу Україні, то це "було б катастрофою".

Президент США Джо Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгреcу, передає Sky News.

Байден сказав, що все пройшло добре і він думає, що більшість виступає з підтримку України.

"Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні", - зазначив президент США.

Однак "питання у тому, чи невелика меншість збирається затримає її (допомогу - Ред.), що було б катастрофою", - підкреслив Байден.

Як відомо, республіканці у Конгресі блокують екстрене фінансування, яке американський президент запросив для України.

Про яку допомогу від США йдеться