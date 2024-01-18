Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгресу

Президент США Джо Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгреcу, передає Sky News.
Байден сказав, що все пройшло добре і він думає, що більшість виступає з підтримку України.
"Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні", - зазначив президент США.
Однак "питання у тому, чи невелика меншість збирається затримає її (допомогу - Ред.), що було б катастрофою", - підкреслив Байден.
Як відомо, республіканці у Конгресі блокують екстрене фінансування, яке американський президент запросив для України.
Про яку допомогу від США йдеться
- Є запит Байдена до Конгресу про виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки.
- Питання блокує опозиція - республіканці, які вимагають жорстких міграційних заходів, але на які не погоджуються демократи.
- Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу допомоги для Києва і Тель-Авіва не буде.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня 2023 року.
- Президент США днями запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів.
- Нині стало відомо, що американський президент пішов на поступки республіканцям. Таким чином він зможе уникнути нападів у свою адресу перед майбутніми виборами у міграційному питанні й домогтися затвердження допомоги для України.