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Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгресу

За словами американського президента, якщо меншість затримає допомогу Україні, то це "було б катастрофою".

Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгресу
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден прокоментував свою зустріч із лідерами Конгреcу, передає Sky News

Байден сказав, що все пройшло добре і він думає, що більшість виступає з підтримку України.

"Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні", - зазначив президент США.

Однак "питання у тому, чи невелика меншість збирається затримає її (допомогу - Ред.), що було б катастрофою", - підкреслив Байден.

Як відомо, республіканці у Конгресі блокують екстрене фінансування, яке американський президент запросив для України.

Про яку допомогу від США йдеться

  • Є запит Байдена до Конгресу про виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки.
  • Питання блокує опозиція - республіканці, які вимагають жорстких міграційних заходів, але на які не погоджуються демократи.
  • Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу допомоги для Києва і Тель-Авіва не буде. 
  • Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня 2023 року.
  • Президент США днями запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів.
  • Нині стало відомо, що американський президент пішов на поступки республіканцям. Таким чином він зможе уникнути нападів у свою адресу перед майбутніми виборами у міграційному питанні й домогтися затвердження допомоги для України.
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