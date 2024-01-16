ЗМІ: Президент США запросив лідерів Конгресу до Білого дому. Обговорять допомогу Україні й безпеку кордонів

Очікується, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів Конгресу, зокрема, комітету з питань асигнувань.

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів, передає Politico з посиланням на Punchbowl News.

Байден скликав законодавців від обох партій, із якими розгляне питання переговорів щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для надання допомоги Україні та інші пріоритети.

Серед запрошених - спікер Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Як відомо, переговорники в Сенаті витратили місяці, щоб домогтися укладення потенційної двопартійної угоди про нові обмеження прикордонної та імміграційної політики і додатковий запит Байдена про виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Ці переговори поки не увінчалися успіхом.

Очікується, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів Конгресу, зокрема, комітету з питань асигнувань.

Що відомо про виділення допомоги Україні від США