ЗМІ: Президент США запросив лідерів Конгресу до Білого дому. Обговорять допомогу Україні й безпеку кордонів

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів, передає Politico з посиланням на Punchbowl News.
Байден скликав законодавців від обох партій, із якими розгляне питання переговорів щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для надання допомоги Україні та інші пріоритети.
Серед запрошених - спікер Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.
Як відомо, переговорники в Сенаті витратили місяці, щоб домогтися укладення потенційної двопартійної угоди про нові обмеження прикордонної та імміграційної політики і додатковий запит Байдена про виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Ці переговори поки не увінчалися успіхом.
Очікується, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів Конгресу, зокрема, комітету з питань асигнувань.
Що відомо про виділення допомоги Україні від США
- Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.