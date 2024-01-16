Міністр оборони Британії заявив про завершення ери "дивідендів від миру" і закликав бути готовими до нових воєн

"За п'ять років ми можемо стати свідками численних війн за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї", - вважає Шаппс.

16 січня міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у своєму виступі в Ланкастер-Хаусі у Лондоні охарактеризував ситуацію з війнами і заявив, що зараз відбувається перехід від повоєнного до передвоєнного світу.

Текст промови опублікували на британському урядовому сайті.

Шаппс сказав, що ера "дивідендів від миру" закінчилася, і за п'ять років "ми можемо стати свідками численних війн за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї".

Міністр повідомив, що Північна Корея має намір збільшити свій ядерний арсенал, а Іран уже досяг збагачення урану до 83,7%, тобто до рівня, якому немає цивільного застосування.

Шаппс зауважив, що нині "нові ядерні сили набагато нестабільніші та більш ірраціональні". Крім того, вони більше пов'язані між собою, і їхня дружба робила світ більш небезпечним. "Ми бачили, як іранські проксі створюють хаос від Ізраїлю до Червоного моря. Росія та Китай оголосили "партнерство без обмежень" і регулярно проводять спільні навчання. А Путін у бомбардуванні України покладається на іранські дрони та північнокорейські балістичні ракети", - сказав британський міністр.

Шаппс згадав про кібервійни, у яких атак зазнає, зокрема, і Британія. "Торік майже третина британських підприємств зазнали кібератак чи зламів, що завдало мільярдних збитків економіці Британії. Ми знаємо, що значну кількість цих атак здійснили з Росії та Китаю", - додав міністр.

Глава британського Міноборони додав, що навіть масову міграцію противники можуть використати як зброю проти демократичного світу. Відповідні "експерименти" уже відчули Польща, Норвегія і Фінляндія.

Шаппс відзначив необхідність цивілізованої частини світу нарощувати свої військові потужності, аби бути готовими до різного розвитку подій, і витрачати більше коштів на оборону. Згадав міністр і про війну в Україні та підтримку нашої держави з боку Лондона, зокрема, нещодавно підписану безпекову угоду і анонсований пакет допомоги у розмірі 2,5 млрд євро.

На думку Шаппса, 2024 рік повинен стати переламною точкою, зокрема, і щодо України, коли може вирішитися доля нації.

"Відважні українські воїни вже досягли неймовірних успіхів. Вони безперервно виштовхують російських загарбників. Вони вже повернули 50% території, вкраденої Росією. Вони забезпечили коридор для судноплавства у Чорному морі. Путін вважає, що Заходу забракне стійкості. А ми, розуміючи, що майбутнє світового порядку під загрозою, повинні довести йому протилежне", - сказав глава Міноборони Британії.

За словами Шаппса, якщо демократичні країни нагородять російського диктатора перемогою, то "це лише збільшить ризик ескалації". "Не лише тому, що він одержимий ідеєю відновлення Російської імперії. Це також буде сигналом для інших потенційних агресорів", - наголосив міністр.

"Почалася нова ера, і ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, бути на чолі наших альянсів та захищати нашу націю", - додав Шаппс.