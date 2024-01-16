Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі: обговорили ППО і далекобійну зброю

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами. Зустріч Зеленський назвав змістовною.
"Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави. Дякую Президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні!" – йдеться у повідомленні українського президента.
- Раніше президент України зустрівся в Давосі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із яким теж говорив про оборонні потреби. Для Зеленського це перша за час повномасштабного вторгнення поїздка на форум. Окрім політичних кіл, президент мав зустрічі із представниками великого бізнесу.