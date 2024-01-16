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Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі: обговорили ППО і далекобійну зброю

Президент подякував американцям за незмінну і потужну допомогу. 

Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі: обговорили ППО і далекобійну зброю
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами. Зустріч Зеленський назвав змістовною.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави. Дякую Президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні!" – йдеться у повідомленні українського президента. 

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