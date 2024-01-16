Це найбільша ракетна атака на Ізраїль за багато тижнів.

Понад 50 ракет було випущено зі смуги Гази по південному ізраїльському місту Нетівот, повідомляє The Times of Israel.

Повідомлень про постраждалих немає.

Атака на Нетівот стала найбільшим ракетним обстрілом із Гази за багато тижнів.

Вчора біля Тель-Авіва стався теракт, поранено щонайменше 17 людей. Відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання ХАМАС.

Нещодавно в Єрусалимі поліція Ізраїлю заарештувала двох жителів Східного Єрусалиму, яких звинувачують у підтримці терористичного угруповання "ІДІЛ" та підозрюють у підготовці теракту.