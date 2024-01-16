Міжнародний комітет музеїв сучасного мистецтва виступив проти “цензури та кенселінгу”

Міжнародний комітет музеїв і колекцій сучасного мистецтва (CIMAM) оприлюднив заяву проти скасування виставок художників та кураторів, які висловлюються на підтримку палестинського народу. Заяву підписали учасники наглядової комісії CIMAM.

“Комітет із занепокоєнням стежить за жахливою ситуацією в Газі та її наслідками у світі мистецтва та культури, а точніше, її наслідками для художників і кураторів, які висловлюють свою підтримку палестинському народу, – йдеться у заяві. – Після війни Ізраїлю проти палестинських мешканців Гази у відповідь на жахливу атаку ХАМАС 7 жовтня та захоплення ізраїльських заручників ми є свідками безпрецедентної міжнародної цензури митців і кураторів, які висловлювали свої політичні погляди та підтримку палестинського народу, зокрема у Канаді, Німеччині та Сполучених Штатах.”

Зокрема, в листопаді 2023 року музей Фолькванг в Ессені, Німеччина, скасував виставку «Афрофутуризм» кураторки Анаїс Дюплан через її пропалестинські пости в соціальних мережах посилаючись на резолюцію німецького Бундестагу від 2019 року, що засуджує рух BDS (бойкотування Ізраїлю) як антисемітизм. Підписники заяви характеризують цю резолюцію як спірну та юридично необов’язкову. Через кілька тижнів Сучасна галерея музею Саарланд у Саарбрюккені, Німеччина, скасувала виставку художниці Кендіс Брайтц, заплановану на 2024 рік, через її заяви про насильство, яке відбувається в Газі.

Крім того, Музеї мистецтв Ескеназі при Університеті Індіани, США, скасував першу персональну виставку палестинсько-американської художниці-абстракціоністки Самії Халабі. Скасування пояснили проблемами безпеки.

“У цей час конфлікту та кризи CIMAM хоче підкреслити важливість збереження музею як простору для вільного художнього вираження, – йдеться у заяві. – Як ніколи важливо, щоб розмаїття мистецьких голосів було гарантовано, а мистецькі позиції з кризових ситуацій отримали більше, а не менше місця. Ми проти скасування та цензури художників і кураторів”.