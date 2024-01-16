Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаКультура

Міжнародний комітет музеїв сучасного мистецтва виступив проти “цензури та кенселінгу”

Заява пов’язана зі скасуванням виставок митців, які виступають на підтримку палестинців.

Міжнародний комітет музеїв сучасного мистецтва виступив проти “цензури та кенселінгу”
Фото: CIMAM

Міжнародний комітет музеїв і колекцій сучасного мистецтва (CIMAM) оприлюднив заяву проти скасування виставок художників та кураторів, які висловлюються на підтримку палестинського народу. Заяву підписали учасники наглядової комісії CIMAM.

“Комітет із занепокоєнням стежить за жахливою ситуацією в Газі та її наслідками у світі мистецтва та культури, а точніше, її наслідками для художників і кураторів, які висловлюють свою підтримку палестинському народу, – йдеться у заяві. – Після війни Ізраїлю проти палестинських мешканців Гази у відповідь на жахливу атаку ХАМАС 7 жовтня та захоплення ізраїльських заручників ми є свідками безпрецедентної міжнародної цензури митців і кураторів, які висловлювали свої політичні погляди та підтримку палестинського народу, зокрема у Канаді, Німеччині та Сполучених Штатах.”

Зокрема, в листопаді 2023 року музей Фолькванг в Ессені, Німеччина, скасував виставку «Афрофутуризм» кураторки Анаїс Дюплан через її пропалестинські пости в соціальних мережах посилаючись на резолюцію німецького Бундестагу від 2019 року, що засуджує рух BDS (бойкотування Ізраїлю) як антисемітизм. Підписники заяви характеризують цю резолюцію як спірну та юридично необов’язкову. Через кілька тижнів Сучасна галерея музею Саарланд у Саарбрюккені, Німеччина, скасувала виставку художниці Кендіс Брайтц, заплановану на 2024 рік, через її заяви про насильство, яке відбувається в Газі. 

Крім того, Музеї мистецтв Ескеназі при Університеті Індіани, США, скасував першу персональну виставку палестинсько-американської художниці-абстракціоністки Самії Халабі. Скасування пояснили проблемами безпеки. 

“У цей час конфлікту та кризи CIMAM хоче підкреслити важливість збереження музею як простору для вільного художнього вираження, – йдеться у заяві. – Як ніколи важливо, щоб розмаїття мистецьких голосів було гарантовано, а мистецькі позиції з кризових ситуацій отримали більше, а не менше місця. Ми проти скасування та цензури художників і кураторів”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies