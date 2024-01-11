У віці 100 років померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська

Серед її найвідоміших робіт - панно у вестибюлі станції метро “Хрещатик”.

У віці 100 років пішла з життя українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська, роботи якої можна побачити в київському метро та на ВДНГ.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Серед її найвідоміших робіт - панно у вестибюлі станції метро “Хрещатик”, створене за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту”, - йдеться у повідомленні.

Також її роботи можна зустріти на ВДНГ у Києві, у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та багатьох інших місцях.

Оксана Грудзинська також зробила неоціненний внесок у розвиток української культури як викладачка кафедри кераміки Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Бойчука.