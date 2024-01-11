У віці 100 років померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська

У віці 100 років пішла з життя українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська, роботи якої можна побачити в київському метро та на ВДНГ.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
“Серед її найвідоміших робіт - панно у вестибюлі станції метро “Хрещатик”, створене за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту”, - йдеться у повідомленні.
Також її роботи можна зустріти на ВДНГ у Києві, у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та багатьох інших місцях.
Оксана Грудзинська також зробила неоціненний внесок у розвиток української культури як викладачка кафедри кераміки Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Бойчука.
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