Дієвці культури закликають уряд взяти відповідальність за долю УКФ

Дієвці культури опублікували відкрий лист до Президента Володимира Зеленського і т.в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва із закликом взяти на себе відповідальність за формування нового складу Наглядової ради Українського культурного фонду.

“Наша мета — відновити функціональність Фонду та повернути йому суспільну довіру,” – йдеться у зверненні.

Підписанти листа вказують на те, що вибори НР за чинною процедурою підважують принцип незалежності та неупередженості і прогнозують викривлення результатів вибору через порушення принципів доброчесності одним із кандидатів, Олександром Сусленським. “Він фігурант багатьох скандалів, пов’язаних в тому числі з роботою в складі Наглядової ради УКФ. У 2021 році рішення НР УКФ призвели до акцій протесту та численних публічних заяв дієвців культури, що висловлювали недовіру НР УКФ, зокрема Олександру Сусленському. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко публічно у соцмережах звернувся до Олександра Сусленського із пропозицією подати заяву на складання повноважень, але Сусленський заклик міністра проігнорував. [...] як виявив аналіз попереднього списку зареєстрованих організацій, зі 103 зареєстрованих ГО – близько 20 організацій через своїх засновників та органи управління прямо або опосередковано пов’язані із кандидатом Олександром Сусленським (близькі родичі, друзі та підлеглі тощо). Не менше 20 інших організацій мають партнерські зв'язки із організаціями, до складу яких входить Олександр Сусленський або пов’язані з ним особи. Зауважимо, що подібна ситуація на виборах мала місце і в 2021 році,” – йдеться в листі.

Підписанти також зауважують, що Україна у стані війни не може інвестувати у культуру необхідні кошти, тому на перше місце виходить потреба УКФ залучати кошти міжнародних донорів та партнерів. Водночас, міжнародні донори не будуть вкладати гроші в організацію із сумнівною репутацією.

Спільнота дієвців культури пропонує президенту та т.в.о міністра культури проконтролювати, щоб до складу НР потрапили виключно особи, які відповідають вимогам закону (компетентні у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності). Зокрема, підписанти пропонують вимагати самоусунення виборних членів НР (у випадку, якщо оберуть осіб, в діях яких будуть ознаки маніпуляцій виборами) та призначити тих членів НР, що йдуть за квотами ОП та МКІП, через відкрите обговорення кандидатур.

Звернення можні підписати за посиланням. Наводимо повний текст відкритого листа:

Відкритий лист культурної спільноти до Президента України та т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики

Дієвці культури об’єдналися для суспільного контролю за прозорістю конкурсу до нового складу Наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) та її роботи в майбутньому. Наша мета — відновити функціональність Фонду та повернути йому суспільну довіру.

З дев’яти членів Наглядової ради Українського культурного фонду по двоє призначають Міністерство культури та інформаційної політики і Президент України; решту чотирьох шляхом голосування обирають заклади культури та громадські об’єднання. Подібний підхід до формування Наглядової ради — через процедуру голосування — мав би гарантувати залучення до органу управління Фондом професіоналів із бездоганними репутаційними якостями та високим рівнем довіри спільноти. Дев’ятий член НР — її очільник — як відомо, призначається згідно зі статтею 5 Закону України “Про Український культурний фонд”.

На жаль, вже зараз, до завершення процедури голосування, ми змушені констатувати, що:

1. Вибори за чинною процедурою підважують принцип незалежності та неупередженості

Процедура обрання членів Наглядової ради УКФ передбачена Законом України “Про Український культурний фонд” та регулюється Порядком проведення інтернет-голосування, затвердженим наказом МКІП. Враховуючи вагомі повноваження Наглядової ради щодо управління УКФ, в Законі також визначені такі вимоги до кандидатів:

“Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності.”

Однак, на практиці, ці вимоги залишаються суто формальними, адже в Законі немає механізму, який би убезпечив від зловживань. Це демонструє один із кандидатів до НР та дійсний її член Олександр Сусленський. Він фігурант багатьох скандалів, пов’язаних в тому числі з роботою в складі Наглядової ради УКФ. У 2021 році рішення НР УКФ призвели до акцій протесту та численних публічних заяв дієвців культури, що висловлювали недовіру НР УКФ, зокрема Олександру Сусленському. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко публічно у соцмережах звернувся до Олександра Сусленського із пропозицією подати заяву на складання повноважень, але Сусленський заклик міністра проігнорував.

Не допустити до Наглядової ради осіб із сумнівною діловою репутацією мали б зареєстровані для голосування представники громадських організацій зі сфери культури. Водночас, як виявив аналіз попереднього списку зареєстрованих організацій, зі 103 зареєстрованих ГО – близько 20 організацій через своїх засновників та органи управління прямо або опосередковано пов’язані із кандидатом Олександром Сусленським (близькі родичі, друзі та підлеглі тощо). Не менше 20 інших організацій мають партнерські зв'язки із організаціями, до складу яких входить Олександр Сусленський або пов’язані з ним особи. Зауважимо, що подібна ситуація на виборах мала місце і в 2021 році. Ми прогнозуємо викривлення результатів вибору до НР УКФ і в 2024 році — саме через порушення принципів доброчесності одним із кандидатів, Олександром Сусленським.

Тож існує високий ризик, що кандидати, які насправді не відповідають вимогам закону, будуть обрані завдяки недосконалості процедури. Це призведе до чергової репутаційної втрати УКФ та унеможливить відновлення довіри стейкхолдерів.

2. УКФ без довіри — культура без грошей

Україна у стані війни не може інвестувати у культуру необхідні кошти. Тому на перше місце виходить потреба УКФ залучати кошти міжнародних донорів та партнерів. Водночас, міжнародним донорам не байдужа репутація тих осіб, які репрезентують Фонд, адже це забезпечує прозорість роботи інституції та ефективне управління коштами. У випадку з Наглядовою радою, члени якої не мають бездоганної ділової репутації та підтримки спільноти, шанси на залучення зовнішнього фінансування вкрай низькі.

3. Відповідальність за Президентом України та Міністерством культури

Міністерство культури та інформаційної політики, так само як і Президент України, відповідно до Закону про УКФ, можуть призначити за своїми квотами осіб, які матимуть бездоганну репутацію та високий ступінь довіри. Спільнота дієвців культури пропонує відкритий діалог щодо обговорення цих кандидатур до Наглядової ради.

Якщо особи із сумнівною репутацією не самоусунуться, а відповідальні органи влади ніяк не вплинуть на ситуацію й не проявлять лідерство, то фінансування у сфері культури буде провалено. І, відповідно, й спроможність сектору створювати нові культурно-мистецькі проєкти, продовжувати роботу зі збереження та оцифрування спадщини, зміцнювати стійкість українського суспільства через культуру суттєво знизиться.

Ситуація потребує негайного втручання, адже доля УКФ, і фінансування сотень проєктів у сфері культури визначається на найближчі три роки.

Закликаємо Президента України та Міністерство культури та інформаційної політики взяти на себе відповідальність за формування нового складу Наглядової ради УКФ, зокрема:

в разі обрання до членів Наглядової ради осіб, в діях яких будуть ознаки маніпуляцій виборами через голосування уповноважених від повʼязаних громадських організацій, вимагати від них самоусунутись від призначення членами Наглядової ради;

провести відкрите обговорення кандидатур за квотами Президента України та Міністерства культури та інформаційної політики України зі спільнотою дієвців культури, щоб призначити до Наглядової ради тих осіб, які відповідають вимогам закону.

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Що відомо про Наглядову раду УКФ: