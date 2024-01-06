Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
ГоловнаКультура

З-під завалів зруйнованого росіянами музею дістали фортепіано Шухевича

Фортепіано збережуть як свідка акту російської агресії.

З-під завалів зруйнованого росіянами музею дістали фортепіано Шухевича
Фото: Пресслужба Львівського історичного музею

Музейники змогли дістати фортепіано, на якому грав Роман Шухевич, з-під завалів зруйнованого росіянами музею у Львові.

Про це повідомила пресслужба Львівського історичного музею.

Зазначається, що фортепіано фактично знищене, вигоріле.

“Збережемо як свідка акту російської агресії”, - запевнили в музеї.

Підписуйтесь на наш Google News

  • 1 січня в Білогорщі, що на околиці Львова, від падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в музеї Романа Шухевича. Будівлю повністю знищено, а з нею - і меморіальні речі, такі як стіл, фотель, фортепіано. Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів. Утім, близько 600 експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце, тож вони у безпеці.

  • У Львові в повністю зруйнованому внаслідок російської атаки музеї вціліло погруддя генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Хто такий Роман Шухевич

  • Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.

  • 22 січня 2010 року президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним. У липні 2021 року в Верховну Раду внесли проєкт постанови про повернення Шухевичу звання Героя України. У багатьох українських містах є вулиця з його ім'ям.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies