З-під завалів зруйнованого росіянами музею дістали фортепіано Шухевича

Музейники змогли дістати фортепіано, на якому грав Роман Шухевич, з-під завалів зруйнованого росіянами музею у Львові.
Про це повідомила пресслужба Львівського історичного музею.
Зазначається, що фортепіано фактично знищене, вигоріле.
“Збережемо як свідка акту російської агресії”, - запевнили в музеї.
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1 січня в Білогорщі, що на околиці Львова, від падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в музеї Романа Шухевича. Будівлю повністю знищено, а з нею - і меморіальні речі, такі як стіл, фотель, фортепіано. Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів. Утім, близько 600 експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце, тож вони у безпеці.
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У Львові в повністю зруйнованому внаслідок російської атаки музеї вціліло погруддя генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.
Хто такий Роман Шухевич
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Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.
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22 січня 2010 року президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним. У липні 2021 року в Верховну Раду внесли проєкт постанови про повернення Шухевичу звання Героя України. У багатьох українських містах є вулиця з його ім'ям.