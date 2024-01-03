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Посол ФРН в Україні підтримав написання Києва відповідно до української транслітерації

Кожен, хто пише Kiew, робить помилку.

Посол ФРН в Україні підтримав написання Києва відповідно до української транслітерації
Фото: EPA/UPG

Писати назву столиці України німецькою мовою слід відповідно до української транслітерації - Kyjiw.

Про це написав посол ФРН в Україні Мартін Єгер.

Він поширив допис кореспондента ARD в Києві Василя Голода, який зазначив, що німецькою мовою назву столиці України пишуть неправильно.

"Чому ви правильно пишете всі українські міста, але завжди помиляєтесь у назві столиці?" Навряд чи є питання, яке українці в Німеччині ставлять мені частіше. І це цілком виправдано. Кожен, хто пише Kiew, робить помилку – і ми теж", – наголосив Василь Голод.

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В свою чергу, Єгер зауважив, що журналіст "ініціює давно назрілу дискусію".

"Як посол Німеччини в Києві, я вважаю, що ми повинні розглянути його аргументи і зробити правильні висновки", – зауважив дипломат, і позначив Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

  • МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine в жовтні 2018 року почали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планується звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.
  • Згодом британське видання The Guardian змінило написання столиці України в своєму стилістичному довіднику. Тепер назву міста буде написано відповідно до правил транскрипції англійської мови - Kyiv, а не за радянськими традиціями.
  • Також до цієї ініціативи доєднались ЗМІ по всьому світу. Крім того, Вікіпедія перейшла до використання правильної транслітерації української столиці - Kyiv, замість російської - Kiev. 
  • Перед тим Facebook офіційно перейшов з Kiev на Kyiv.
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