Посол ФРН в Україні підтримав написання Києва відповідно до української транслітерації

Писати назву столиці України німецькою мовою слід відповідно до української транслітерації - Kyjiw.

Про це написав посол ФРН в Україні Мартін Єгер.

Він поширив допис кореспондента ARD в Києві Василя Голода, який зазначив, що німецькою мовою назву столиці України пишуть неправильно.

"Чому ви правильно пишете всі українські міста, але завжди помиляєтесь у назві столиці?" Навряд чи є питання, яке українці в Німеччині ставлять мені частіше. І це цілком виправдано. Кожен, хто пише Kiew, робить помилку – і ми теж", – наголосив Василь Голод.

В свою чергу, Єгер зауважив, що журналіст "ініціює давно назрілу дискусію".

"Як посол Німеччини в Києві, я вважаю, що ми повинні розглянути його аргументи і зробити правильні висновки", – зауважив дипломат, і позначив Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.