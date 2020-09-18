Вікіпедія змінила написання української столиці на Kyiv

Вільна онлайн-енциклопедія Вікіпедія перейшла до використання правильної транслітерації української столиці - Kyiv, замість російської - Kiev.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці «Kiev» у всесвітній мережі. Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev!", - написав він у фейсбуці.

За словами очільника українського МЗС, складність полягала в тому, що Вікі використовує найпоширеніший варіант написання в авторитетних джерелах.

"Багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли - у відповідь пояснювали, що це суто технічне питання кількості згадок. Але вода камінь точить, а ініційована МЗС кампанія #KyivNotKiev точить світовий інформаційний простір", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у червні Facebook офіційно перейшов з Kiev на Kyiv.

Онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планується звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали в жовтні 2018 року.