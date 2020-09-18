Окупанти влаштували збройні провокації біля Новогригорівки та Водяного

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Російські найманці подовжують порушувати режим перемир’я на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у ранковому зведенні.

Від початку доби 18 вересня на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку противника. Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне.

На всіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, 16 вересня окупанти застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки і Водяного. Підірвавшись на гранаті, загинув механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.