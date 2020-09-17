За добу в Києві зафіксували 379 нових випадків COVID-19

У Києві за минулу добу діагностували 379 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. Із них - 41 дитина. П'ятеро хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян", - сказав він.

До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт. Інші – на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 82 людини. Усього коронавірус подолали 5601 мешканець Києва.

На сьогодні в столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання. Найбільше випадків за добу виявили в Дарницькому районі - 72, в Дніпровському районі - 59. Та в Деснянському районі - 55 випадків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 3 584 нових випадки COVID-19. Найбільше хворих - у Харківській (483), Тернопільській областях (390), Києві (379) та Одеській області (325).