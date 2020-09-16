В Україні за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні впродовж 15 вересня коронавірус виявили у 2 958 осіб, померли 76 пацієнтів з COVID-19, побороти недугу вдалося 1 514 особам.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків третій день поспіль зафіксували в Тернопільській області - 380 (13 вересня - 352, 14 вересня - 390). 356 нових хворих на ковід виявили у Києві, 284 - в Одеській області, 272 - у Харківській.
Найбільше пов’язаних з COVID-19 летальних випадків за добу зареєстрували у Львівській області (9), Києві (8), Харківській та Тернопільській областях (по 7).
Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 162 660 осіб, зараз хворіють 86 996 людей. Жертвами ковіду стали 3 340 українців.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 976 випадків;
Волинська область — 6 504 випадки;
Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
Донецька область — 2 180 випадків;
Житомирська область — 4 543 випадки;
Закарпатська область — 8 829 випадків;
Запорізька область — 2 591 випадок;
Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
Кіровоградська область — 934 випадки;
м. Київ — 18 070 випадків;
Київська область — 7 207 випадків;
Львівська область — 17 430 випадків;
Луганська область — 653 випадки;
Миколаївська область — 2 171 випадок;
Одеська область — 10 277 випадків;
Полтавська область — 1 307 випадків;
Рівненська область — 10 707 випадків;
Сумська область — 2 640 випадків;
Тернопільська область — 10 004 випадки;
Харківська область — 13 432 випадки;
Херсонська область — 702 випадки;
Хмельницька область — 4 133 випадки;
Чернівецька область — 12 493 випадки;
Черкаська область — 2 739 випадків;
Чернігівська область — 2 922 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 10 вересня в країні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 3144.