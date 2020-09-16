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В Україні за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу

Коронавірусом заразилися ще 2 958 осіб, померли 76 пацієнтів, одужали 1 514 осіб.

В Україні за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 15 вересня коронавірус виявили у 2 958 осіб, померли 76 пацієнтів з COVID-19, побороти недугу вдалося 1 514 особам.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків третій день поспіль зафіксували в Тернопільській області - 380 (13 вересня - 352, 14 вересня - 390). 356 нових хворих на ковід виявили у Києві, 284 - в Одеській області, 272 - у Харківській.

Найбільше пов’язаних з COVID-19 летальних випадків за добу зареєстрували у Львівській області (9), Києві (8), Харківській та Тернопільській областях (по 7).

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 162 660 осіб, зараз хворіють 86 996 людей. Жертвами ковіду стали 3 340 українців.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 

Вінницька область — 4 976 випадків;

Волинська область — 6 504 випадки;

Дніпропетровська область — 3 539 випадків;

Донецька область — 2 180 випадків;

Житомирська область — 4 543 випадки;

Закарпатська область — 8 829 випадків;

Запорізька область — 2 591 випадок;

Івано-Франківська область — 11 677 випадків;

Кіровоградська область — 934 випадки;

м. Київ — 18 070 випадків;

Київська область — 7 207 випадків;

Львівська область — 17 430 випадків;

Луганська область — 653 випадки;

Миколаївська область — 2 171 випадок;

Одеська область — 10 277 випадків;

Полтавська область — 1 307 випадків;

Рівненська область  —  10 707 випадків;

Сумська область — 2 640 випадків;

Тернопільська область — 10 004 випадки;

Харківська область — 13 432 випадки;

Херсонська область — 702 випадки;

Хмельницька область — 4 133 випадки;

Чернівецька область — 12 493 випадки;

Черкаська область — 2 739 випадків;

Чернігівська область — 2 922 випадки.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 10 вересня в країні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 3144.

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