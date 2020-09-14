Найбільший добовий приріст захворюваності на коронавірус 13 вересня зафіксували в Тернопільській області.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За минулу добу на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19 у 352 осіб. 7 пацієнтів з діагностованим коронавірусом померли, 154 одужали.

Загалом в області від початку пандемії 9 234 особи заразилися новою коронавірусною інфекцією. Нині хворіють 4 980 пацієнтів, 4 145 одужали, 109 померли.

Під підозрою щодо коронавірусу наразі залишаються 14 882 мешканці області.

Минулої п’ятниці мер Тернополя Сергій Надал у програмі "Шустер-live" заявив, що обласний лабораторний центр штучно накручує коронавірусну статистику за вказівкою очільника МОЗ Максима Степанова. Причиною міський голова назвав те, що попри віднесення міста до червоної карантинної зони, Тернопіль відмовився посилювати обмежувальні заходи. У місті не припинено роботу шкіл і дитячих садків. Проте, за словами мера, в Тернополі зараз лікуються лише 11 хворих на ковід дітей.

Сергій Надал заявив, що статистику по місту "підганяють" під потрібний результат. Якщо раніше центр проводив тестування пропорційно по всій області, як цього вимагають інструкції МОЗ, то від четверга за прямою вказівкою Максима Степанова різко збільшено кількість тестувань у самому обласному центрі. Мета - показати різкий приріст коронавірусу в Тернополі і втримати місто в червоній зоні.

Раніше в поліції повідомили, що склали протоколи на керівників 31 школи та 12 дитячих садків, які, всупереч рішенню про запровадження в Тернополі червоної зони, продовжили навчання.

Станом на 14 вересня Тернопільська область перебуває на восьмому місці серед регіонів України за кількістю активних хворих із ковідом.

Відповідно до останнього зонування, Тернопіль знову потрапив до червоної зони. Решта області - у червоній і помаранчевій зонах.

У місті чинне рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до червоної зони.

Увечері 13 вересня стало відомо, що начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук вирішив звільнитися з посади.

За кілька днів до своєї відставки Богайчук, характеризуючи ситуацію із COVID-19, сказав, що "ми маємо наслідки ігнорування протиепідемічних заходів, у тому числі органами місцевого самоврядування, які послаблювали на своїй території карантин, проводили масові заходи, виводили людей на пікети".

Він також додав, що нині в області є 184 апарати ШВЛ, пише Укрінформ. Якщо буде масове надходження людей до стаціонару, медики не зможуть надавати адекватну допомогу.