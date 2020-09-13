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В Україні виявили майже 2,5 тис. нових випадків коронавірусу

У регіонах, які лідирували за кількістю інфікованих, показники суттєво зменшились.

В Україні виявили майже 2,5 тис. нових випадків коронавірусу
Фото: kyivcity.gov.ua

В Україні впродовж 12 вересня коронавірус виявили у 2476 осіб, померли 30 пацієнтів, одужали - 547. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві - 310. 

У решті регіонів, які лідирували за кількістю інфікованих, показники суттєво зменшились. Так, у Харківській області ковід виявили у 180 осіб (проти вчорашніх 292), в Одеській області - 100 (вчора - 225), у Тернопільській - 225 (учора - 280).

Загалом з початку спалаху в Україні коронавірус підхопили 154 335 осіб. Зараз хворіють - 80 365 людей.

Жертвами ковіду стали 3178 українців.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл. — 4808 (+52)
  • Волинська обл. — 6289 (+65)
  • Дніпропетровська обл. — 3262 (+86)
  • Донецька обл. — 2095 (+69)
  • Житомирська обл. — 4292 (+98)
  • Закарпатська обл. — 8625 (+93)
  • Запорізька обл. — 2347 (+105)
  • Івано-Франківська обл. — 11215 (+132)
  • Кіровоградська обл. — 904 (+12)
  • м. Київ — 17261 (+310)
  • Київська обл. — 6849 (+99)
  • Львівська обл. — 16914 (+140)
  • Луганська обл. — 586 (+24)
  • Миколаївська обл. — 1953 (+24)
  • Одеська обл. — 9482 (+100)
  • Полтавська обл. — 1195 (+34)
  • Рівненська обл. — 10469 (+100)
  • Сумська обл. — 2401 (+78)
  • Тернопільська обл. — 8882 (+225)
  • Харківська обл. — 12584 (+180)
  • Херсонська обл. — 628 (+32)
  • Хмельницька обл. — 3968 (+118)
  • Чернівецька обл. — 12117 (+129)
  • Черкаська обл. — 2495 (+111)
  • Чернігівська обл. — 2714 (+60).

Нагадаємо, 11 вересня в Україні зафіксували найвищий показник смертності з початку спалаху. Померли 72 пацієнти з ковідом. 10 вересня в країні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 3144.

У Києві два дні поспіль реєстрували понад 400 нових випадків, що вивело столицю у лідери серед регіонів за кількістю активних хворих.

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