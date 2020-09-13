В Україні виявили майже 2,5 тис. нових випадків коронавірусу

В Україні впродовж 12 вересня коронавірус виявили у 2476 осіб, померли 30 пацієнтів, одужали - 547. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві - 310.
У решті регіонів, які лідирували за кількістю інфікованих, показники суттєво зменшились. Так, у Харківській області ковід виявили у 180 осіб (проти вчорашніх 292), в Одеській області - 100 (вчора - 225), у Тернопільській - 225 (учора - 280).
Загалом з початку спалаху в Україні коронавірус підхопили 154 335 осіб. Зараз хворіють - 80 365 людей.
Жертвами ковіду стали 3178 українців.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл. — 4808 (+52)
- Волинська обл. — 6289 (+65)
- Дніпропетровська обл. — 3262 (+86)
- Донецька обл. — 2095 (+69)
- Житомирська обл. — 4292 (+98)
- Закарпатська обл. — 8625 (+93)
- Запорізька обл. — 2347 (+105)
- Івано-Франківська обл. — 11215 (+132)
- Кіровоградська обл. — 904 (+12)
- м. Київ — 17261 (+310)
- Київська обл. — 6849 (+99)
- Львівська обл. — 16914 (+140)
- Луганська обл. — 586 (+24)
- Миколаївська обл. — 1953 (+24)
- Одеська обл. — 9482 (+100)
- Полтавська обл. — 1195 (+34)
- Рівненська обл. — 10469 (+100)
- Сумська обл. — 2401 (+78)
- Тернопільська обл. — 8882 (+225)
- Харківська обл. — 12584 (+180)
- Херсонська обл. — 628 (+32)
- Хмельницька обл. — 3968 (+118)
- Чернівецька обл. — 12117 (+129)
- Черкаська обл. — 2495 (+111)
- Чернігівська обл. — 2714 (+60).
Нагадаємо, 11 вересня в Україні зафіксували найвищий показник смертності з початку спалаху. Померли 72 пацієнти з ковідом. 10 вересня в країні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 3144.
У Києві два дні поспіль реєстрували понад 400 нових випадків, що вивело столицю у лідери серед регіонів за кількістю активних хворих.