В Україні виявили майже 2,5 тис. нових випадків коронавірусу

У регіонах, які лідирували за кількістю інфікованих, показники суттєво зменшились.

В Україні впродовж 12 вересня коронавірус виявили у 2476 осіб, померли 30 пацієнтів, одужали - 547. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві - 310.

У решті регіонів, які лідирували за кількістю інфікованих, показники суттєво зменшились. Так, у Харківській області ковід виявили у 180 осіб (проти вчорашніх 292), в Одеській області - 100 (вчора - 225), у Тернопільській - 225 (учора - 280).

Загалом з початку спалаху в Україні коронавірус підхопили 154 335 осіб. Зараз хворіють - 80 365 людей.

Жертвами ковіду стали 3178 українців.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл. — 4808 (+52)

Волинська обл. — 6289 (+65)

Дніпропетровська обл. — 3262 (+86)

Донецька обл. — 2095 (+69)

Житомирська обл. — 4292 (+98)

Закарпатська обл. — 8625 (+93)

Запорізька обл. — 2347 (+105)

Івано-Франківська обл. — 11215 (+132)

Кіровоградська обл. — 904 (+12)

м. Київ — 17261 (+310)

Київська обл. — 6849 (+99)

Львівська обл. — 16914 (+140)

Луганська обл. — 586 (+24)

Миколаївська обл. — 1953 (+24)

Одеська обл. — 9482 (+100)

Полтавська обл. — 1195 (+34)

Рівненська обл. — 10469 (+100)

Сумська обл. — 2401 (+78)

Тернопільська обл. — 8882 (+225)

Харківська обл. — 12584 (+180)

Херсонська обл. — 628 (+32)

Хмельницька обл. — 3968 (+118)

Чернівецька обл. — 12117 (+129)

Черкаська обл. — 2495 (+111)

Чернігівська обл. — 2714 (+60).

Нагадаємо, 11 вересня в Україні зафіксували найвищий показник смертності з початку спалаху. Померли 72 пацієнти з ковідом. 10 вересня в країні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 3144.

У Києві два дні поспіль реєстрували понад 400 нових випадків, що вивело столицю у лідери серед регіонів за кількістю активних хворих.