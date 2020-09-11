На Полтавщині зачинили на карантин школу, дитсадок та амбулаторію. Навчання проводять дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Спочатку COVID-19 захворіла сімейна лікарка, яка обслуговує жителів Реденківки, Нових Санжар та інших населених пунктів. Від лікарки заразився водій, від нього – його дружина, яка працює у школі. Згодом коронавірус виявили ще в одного із школярів. Загалом, наразі хворіє четверо місцевих, вони перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі опорний заклад, його філію та дошкільний навчальний заклад закрили на карантин на 14 днів. Навчання проводиться дистанційно.

Також на території Руденківської ОТГ обмежили проведення масових заходів та призупинили роботу сільського будинку культури, сільських клубів, Центру культури та дозвілля для молоді, сільських бібліотек, перукарні, закладів громадського харчування на 14 днів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини. Померли 53 пацієнти, 1128 одужали.