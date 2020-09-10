У Києві кількість хворих на коронавірус продовжує збільшуватися

За минулу добу коронавірус виявили у 298 мешканців столиці.

На сьогодні в Києві вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу захворіли 298 киян, 4 хворих померли.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"Захворіли:

155 жінок віком від 21 до 84 років.

123 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв.

9 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 2 років до 16.

Захворіли, зокрема, і 11 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці потрапив минулої доби 51 пацієнт, одужало 92 людини.

Фото: КМДА

"Загроза – не примарна. І упередити її можна тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!" - заявив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні 2582 нові випадки захворювання на коронавірус.Одужали 1174 людини, 44 хворих померли.