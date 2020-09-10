Зеленський: Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі

Глава держави заявив, що маючи єврейське коріння, він ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на інтерв'ю глави держави для The Jerusalem Post.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми стикнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі. Тим часом згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму", - сказав Зеленський.

За його словами, попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.

"Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії COVID-19 нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу. Мені дуже шкода, що це призвело до неприємних наслідків для прочан", - зауважив Зеленський.

Відповідаючи на питання про антисемітські напади на євреїв-хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, президент повідомив, що відбувається тісна співпраця з місцевою владою й представниками єврейської громади в Україні та Умані для захисту паломників.

Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.

"Українцям байдуже, є їхній Президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу", - сказав глава держави.

Нагадаємо, у серпні головний радник Ізраїлю з коронавірусу професор Ронні Гамзу звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані цьогоріч.