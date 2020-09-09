Суд зобов’язав СБУ відкрити провадження щодо Єрмака. Голова ОП назвав це піаром

Заяву до суду подав Дмитро Штанько, який свого часу записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком.

Шевченківський суд Києва зобов'язав Службу безпеки відкрити провадження за статтями 111 "державна зрада" та 114 "шпигунство" щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв.

"Справа пов‘язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова надій, звісно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді", – повідомив нардеп.

Він також уточнив, що заяву до суду подав Дмитро Штанько, який свого часу записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком.

Натомість голова Офісу президента Андрій Єрмак в коментарі LB.ua заявив, що вважає відкриття справи політичним піаром.

"Чинне процесуальне законодавство надає будь-якій людині механізм внесення до ЄРДР відомостей на основі будь-якої інформації. Цим процесуальним механізмом часто користуються політики у піарних цілях, щоб заявити у телеефірах про нібито відкрите кримінальне провадження. Жодної реальної перспективи, реального змісту у такій активності немає, – заявив він. – Метою створення такого процесуального механізму був захист прав потерпілих осіб від бездіяльності слідчих органів, які могли ігнорувати реальні правопорушення. Проте, цинічне його використання політиками заради агітаційної діяльності дискредитує цей процесуальний механізм. Усі уповноважені особи, які реально допущені до інформації про діяльність спеціальних служб нашої держави, вже неодноразово спростовували неправдиві повідомлення у ЗМІ щодо якоїсь «операції» з вагнерівцями. Сказати щось більше вже просто не можна, тому що усе вже сказано".

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер". Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців". 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Мінськ особисто генеральних прокурорів України та РФ, щоб розібратися із затриманням бойовиків.

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство. У РФ вважають, що передача відбулася "чітко відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства РФ і Республіки Білорусь", а також "у тісній взаємодії органів прокуратури" двох країн.

У МЗС України зазначили, що передавши бойовиків, Лукашенко зробив вибір на користь російської сторони. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі, а президент Володимир Зеленський попередив про трагічні наслідки.

Нагадаємо, 17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі президента". Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі оприлюднила записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб. А в СБУ закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".

Минулого тижня фракція “Європейської солідарності” заявила про вимогу негайно створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів причетності найвищих посадовців України до екстрадиції “вагнерівців” із Білорусі в Російську Федерацію.