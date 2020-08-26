Єрмак про перенесену зустріч радників "нормандської четвірки": "Думаю, до 10 вересня вона відбудеться"

Президент України Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн "нормандського формату".

Причиною перенесення назвали термінове відрядження радника французького президента - пана Еммануеля Бонна. Про це Зеленський і Єрмак повідомили в межах спілкування з пресою у Дніпропетровській області.

"Наскільки мені відомо, там відрядження у радника президента Франції Бонна, домовилися про несуттєву зміну дати - там декілька днів, я не знаю, скільки днів", - повідомив президент.

"Пан Бонн зателефонував мені декілька днів тому і попросив перенести у зв'язку з відрядженням. Обговорюються перші числа вересня. Думаю, до 10 вересня ця зустріч відбудеться", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що зустріч була запланована на 28 серпня, однак вчора стало відомо, що її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції.

Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч радників нібито була зірвана російською стороною.

"Уже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде. Представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав досить хамський лист, у якому повідомив, що відмовляється брати участь у перемовинах радників. І після цього російська делегація почала робити все, щоб ці переговори зірвати", - написав він у фейсбуці.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", тільки потім - зустріч лідерів.