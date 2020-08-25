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​Разумков пояснив, чому парламент поки не зробив офіційної заяви щодо Білорусі

Рада розгляне відповідні постанови за підсумками погоджувальної ради.

​Разумков пояснив, чому парламент поки не зробив офіційної заяви щодо Білорусі
Фото: Анна Стешенко

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що питання включення до порядку денного проєкту постанови щодо виборів у Білорусі стане дискусійним питанням для народних депутатів.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Укрінформ".

"Право законодавчої ініціативи є у будь-якого народного депутата, в тому числі і щодо постанов. По-перше, є процедура: вони мають пройти комітет, вони повинні бути підготовлені. Я думаю, для народних депутатів це буде достатньо дискусійне питання в формулюваннях, які є в тих чи інших пропозиціях. Тому це буде обговорюватися на погоджувальній раді, а вже виходячи з цього будемо приймати рішення - включати чи ні, розглядати чи ні, в якому режимі та коли це може відбуватися", - пояснив Разумков.

Водночас на запитання, чи вважає він необхідним ухвалення заяви про невизнання виборів у Білорусі, Разумков відповів, що він вважає, що для цього треба зробити все, що від нас буде залежати.

"Якщо ми говоримо про Білорусь, я свою позицію висловлював. Я вважаю, що треба (зробити) все, що від нас буде залежати. Для нас це близька республіка, близький народ. І для нас дуже важливо - і як для держави, і як для людей - щоби Білорусь зберегла свою незалежність, щоб вона була європейською державою, яка б розвивалася разом із нами, а не була ще однією точкою напруги і навіть війни на кордонах нашої держави", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перший і єдиний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці, є загиблі та постраждалі.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Лукашенко більше не є законним лідером і що в нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог зі своїми опонентами.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews розповів, що на місці Лукашенка він би провів нові вибори.

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