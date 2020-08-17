Депутати Європарламенту не визнають результатів виборів у Білорусі і вважають Лукашенка персоною нон ґрата

Також євродепутати закликали Росію утриматися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію в Білорусі.

Депутати Європейського парламенту не визнають результатів президентських виборів у Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон ґрата.

Про це йдеться в спільній заяві Європейської народної партії (EPP), Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D), партій "Зелені - Європейський вільний альянс" (Greens / EFA), "Відновлюючи Європу" (Renew Europe) і "Європейські консерватори і реформісти"(ECR), передає "Укрінформ".

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і варті довіри звіти вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон ґрата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів", - йдеться в заяві.

Євродепутати також засудили арешти і акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів і закликали до всебічного розслідування цих злочинів.

"У зв'язку з цим ми нагадуємо Олександру Лукашенкові про відповідальність. Ми рішуче засуджуємо придушення інтернету і ЗМІ, блокаду доріг і залякування журналістів з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в'язнів, затриманих до і під час виборчої кампанії", - йдеться в заяві.

Крім того, євродепутати закликали Росію утриматися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію в Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени будуть ретельно протидіяти будь-яким діям у цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Великобританія не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь.

За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%.

З 9 серпня в Білорусі тривають протести у зв’язку з президентськими виборами, які протестувальники вважають сфальсифікованими. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз стати на підтримку білорусів.

Євросоюз, а потім і США, заборонили Лукашенку в'їзд на свої території у 2006 році, згодом ця заборона призупинялася і продовжувалася. Так, у 2012 році ЄС розширив введені в грудні 2010 року санкції щодо Білорусі. Білоруським чиновникам обмежили в'їзд на територію ЄС, а також поставили перед ними умову звільнення всіх політв'язнів, проте Мінськ стверджував, що в країні їх немає.

Обмеження щодо Білорусі продовжили й одночасно призупинили 29 жовтня 2015 року на чотири місяці з урахуванням розгляду питання на Раді Євросоюзу. У лютому 2016 року ЄС частково зняв санкції з Білорусі та Лукашенка після того, як влада Білорусі звільнила кількох політв'язнів з тюрми.