Канада закликала Білорусь провести нові президентські вибори

"Канада не визнає результатів цих фальсифікованих виборів".

Канада не визнає офіційних результатів президентських виборів у Білорусі і закликає провести нові.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада не визнає результатів цих фальсифікованих президентських виборів. Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і ретельного розслідування ОБСЄ", - написав Шампань у Twitter.

Він наголосив, що Канада також засуджує насильство стосовно мирних протестувальників.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 17, 2020

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.