Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"
Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми" (оновлено)
Уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми" (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
ГоловнаСвіт

Канада закликала Білорусь провести нові президентські вибори

"Канада не визнає результатів цих фальсифікованих виборів".

Канада закликала Білорусь провести нові президентські вибори
Франсуа-Філіп Шампань
Фото: EPA/UPG

Канада не визнає офіційних результатів президентських виборів у Білорусі і закликає провести нові.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада не визнає результатів цих фальсифікованих президентських виборів. Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і ретельного розслідування ОБСЄ", - написав Шампань у Twitter.

Він наголосив, що Канада також засуджує насильство стосовно мирних протестувальників.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також