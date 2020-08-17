Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Великобританія не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь 9 серпня.

Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті МЗС Великобританії вранці 17 серпня.

Після президентських виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня, та насильства з боку білоруської влади для придушення мирних протестів, міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив: "Світ з жахом спостерігав за насильством, яке використовувала білоруська влада для придушення мирних акцій протесту, що відбулися після цих шахрайських президентських виборів. Великобританія не приймає результатів".

Глава британського МЗС наголосив на необхідності незалежного розслідування причин таких виборів, а також репресій з боку білоруської влади щодо протестувальників.

"Ми терміново вимагаємо незалежного розслідування через ОБСЄ недоліків, які зробили вибори несправедливими, а також жахливих репресій, які відбулися після виборів", - йдеться в заяві Рааба.

За його словами, Британія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягнути до відповідальності білоруську владу.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають протести у зв’язку з президентськими виборами, які протестувальники вважають сфальсифікованими.

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