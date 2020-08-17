​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
ГоловнаСвіт

Тихановська заявила про готовність стати національним лідером

Вона сказала, що не хотіла бути політиком, але "доля розпорядилася так".

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером.

У новому відеозверненні вона заявила, що не хотіла бути політиком, але "доля розпорядилася так".

Тихановська зазначила, що захоплюється мужністю і самоорганізацією білорусів, тим, "які ви всі сильні і світлі". Вона підкреслила, що цінує віддані за неї голоси виборців.

Головна опонентка Лукашенка заявила, що готова стати лідером, щоб країна увійшла в нормальний ритм.

"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період національним лідером, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів", - сказала Тихановська.

11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. При цьому вона читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Тихановська записала відеозвернення під тиском, і пообіцяв обговорити питання про надання їй політичного притулку з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%.

Того ж дня Тихановська опублікувала відеозвернення, в якому закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона заявила, що не визнає результатів виборів і наголосила, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%.

У ще одному відеозверненні Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі" .

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. 

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

16 серпня в Білорусі пройшов історичний марш "За свободу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також