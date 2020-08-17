Вона сказала, що не хотіла бути політиком, але "доля розпорядилася так".

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером.

У новому відеозверненні вона заявила, що не хотіла бути політиком, але "доля розпорядилася так".

Тихановська зазначила, що захоплюється мужністю і самоорганізацією білорусів, тим, "які ви всі сильні і світлі". Вона підкреслила, що цінує віддані за неї голоси виборців.

Головна опонентка Лукашенка заявила, що готова стати лідером, щоб країна увійшла в нормальний ритм.

"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період національним лідером, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів", - сказала Тихановська.

11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. При цьому вона читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Тихановська записала відеозвернення під тиском, і пообіцяв обговорити питання про надання їй політичного притулку з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%.

Того ж дня Тихановська опублікувала відеозвернення, в якому закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона заявила, що не визнає результатів виборів і наголосила, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%.

У ще одному відеозверненні Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі" .

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

15 серпня Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

16 серпня в Білорусі пройшов історичний марш "За свободу".