Міноборони Білорусі оголосило про військові навчання біля кордону з Литвою

Міністерство оборони Білорусі оголосило військові навчання в Гродненській області біля кордону з Литвою. Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

У маневрах візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові і механізовані батальйони.

"З 17 по 20 серпня у відповідності до плану підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде ряд тактичних навчань з батареями реактивних дивізіонів з висуненням на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони "Гожський" і "Неман", - поінформували у міністерстві.

Повідомляється також, що підрозділи зенітних ракетних полків вже заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути десантників у Грудно. Оскільки його "хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн - Польщі та Литви". Там, за його словами, проходять навчання військ НАТО.

Лукашенко неодноразово заявляв про те, що масові протести після президентських виборів "організували з-за кордону". А також обурювався з приводу допомоги, яку Балтійські країни пропонували для врегулювання ситуації в Білорусі.