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В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту

На острові Маврикій, біля якого сталася катастрофа, оголосили режим надзвичайної екологічної ситуації.

В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
Танкер Wakashio
Фото: EPA/UPG

Біля узбережжя острова Маврикій в Індійському океані розколовся японський танкер Wakashio, який перевозив нафту. Про це повідомляє BBC.

Корабель сів на мілину ще в кінці липня. Через декілька днів з нього почала витікати нафта. 

У суботу стан корабля погіршився. За словами місцевих чиновників, на борту залишалось ще приблизно 90 тонн палива.

Острів Маврикій всесвітньо відомий кораловими рифами і є заповідником рідкісних тварин. У зв’язку з аварією в країні оголосили режим надзвичайної екологічної ситуації

Японський танкер Wakashio йшов під панамським прапором з Китаю до Бразилії. Судно перевозило 4 000 тонн сирої нафти та дизельного палива.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, в червні у Норільську в ріку в Росії вилилося близько 20 000 т нафтопродуктів у результаті аварії на ТЕЦ. Було оголошено федеральну надзвичайну ситуацію. 

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