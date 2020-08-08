Вантажне судно сіло на мілину в районі коралових рифів в Індійському океані.

Влада острівної держави Маврикій, що знаходиться в Індійському океані на схід від Мадагаскару, оголосила режим надзвичайної екологічної ситуації через розлив нафти з вантажного судна. Про це пише BBC.

Суховантаж Wakashio 25 липня сів на мілину біля берегів острова в районі коралових рифів. Команду евакуювали. Про пробоїну командир танкера повідомив місцевій владі тільки минулого четверга.

Прем'єр-міністр країни Правінд Джагнот заявив, що розлив "становить небезпеку" для країни, де більше мільйона людей вже страждають від коронавіруса.

Фото: https://twitter.com/PKJugnauth

Мешканці Маврикію живуть з туризму та риболовлі. Влада держави попросила ООН про допомогу.

Японський танкер Wakashio йшов під панамським прапором з Китаю до Бразилії. Судно перевозило 4000 тонн сирої нафти і дизельного палива.

Нагадаємо, в червні у Норільську в ріку в Росії вилилося близько 20 000 т нафтопродуктів у результаті аварії на ТЕЦ. Було оголошено федеральну надзвичайну ситуацію.