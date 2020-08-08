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У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід

Вперше з початку епідемії в країні добовий приріст перевищив 800.

У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Фото: EPA/UPG

У Польщі третій день поспіль фіксують рекордний добовий приріст хворих на коронавірус. Про це повідомляє Європравда.

7 серпня виявили 843 випадки зараження, 6 серпня - 809 (це вперше з початку пандемії добовий показник перевищив 800), 5 серпня - 726. 

За останню добу від коронавірусної недуги у Польщі померли 13 осіб, напередодні - стільки ж, 6 серпня в країні сталося 18 летальних випадків. Загалом епідемія забрала життя 1800 осіб.

Всього у Польщі виявили 51 187 випадків коронавірусу, одужали 36 403 пацієнти.

У зв'язку з тривожним зростанням захворюваності карантин посилили у 20 повітах у Сілезькому, Малопольському, Великопольському та Підкарпатському воєводствах.

За словами міністра охорони здоровя Польщі, обмеження стосуватимуться практично всіх сфер життя - ярмарків, конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи закладів харчування, транспорту і "маскового режиму".

Раніше видання The Guardian писало, що Європа готується до другої хвилі коронавірусу. Франція, Німеччина, Бельгія заявили про готовність повернути жорсткі карантинні обмеження.

Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус серед молоді в Європі. За словами регіонального директор ВООЗ у Європі Ганса Клуге, ця тенденція може призвести до сплеску випадків на всьому континенті.

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