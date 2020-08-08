У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід

Вперше з початку епідемії в країні добовий приріст перевищив 800.

У Польщі третій день поспіль фіксують рекордний добовий приріст хворих на коронавірус. Про це повідомляє Європравда.

7 серпня виявили 843 випадки зараження, 6 серпня - 809 (це вперше з початку пандемії добовий показник перевищив 800), 5 серпня - 726.

За останню добу від коронавірусної недуги у Польщі померли 13 осіб, напередодні - стільки ж, 6 серпня в країні сталося 18 летальних випадків. Загалом епідемія забрала життя 1800 осіб.

Всього у Польщі виявили 51 187 випадків коронавірусу, одужали 36 403 пацієнти.

У зв'язку з тривожним зростанням захворюваності карантин посилили у 20 повітах у Сілезькому, Малопольському, Великопольському та Підкарпатському воєводствах.

За словами міністра охорони здоровя Польщі, обмеження стосуватимуться практично всіх сфер життя - ярмарків, конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи закладів харчування, транспорту і "маскового режиму".

Раніше видання The Guardian писало, що Європа готується до другої хвилі коронавірусу. Франція, Німеччина, Бельгія заявили про готовність повернути жорсткі карантинні обмеження.