Двох українських журналістів, затриманих у Мінську напередодні, відпустили

Трьох журналістів телеканалу "Настоящее время", серед яких двоє українців - Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська, а також росіянин Юрій Баранюк, відпустили після затримання у Білорусі.

Журналісти літаком вранці 8 серпня прибули з Мінська в Одесу.

"Якихось п’ять годин тому ти був у готелі «Мінськ», потім був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами «ОМОН». Далі обшук, мікроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і «обнадійливі» обіцянки - «ні, ми вас не будемо катувати..» Через кілька годин літак, Одеса, море…", - написав Гребенюк на своїй сторінці у фейсбук.

Журналіст пояснив, що акредитацію перед президентськими виборами у Білорусі телеканал "Настоящее время" запросив завчасно, однак їм її не надали.

Нагадаємо, затримання журналістів відбулося 7 серпня. Про причини не повідомлялося. Вони приїхали висвітлювати вибори президента Білорусі, які призначені на 9 серпня.

Серед кандидатів нинішній глава держави Олександр Лукашенко, ексдепутатка Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечня, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв та дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана.

4 серпня почалося дострокове голосування. Раніше ЄС закликав Білорусь провести "мирні, вільні та справедливі" вибори.