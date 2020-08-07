ЄС закликав Білорусь провести "мирні, вільні та справедливі" вибори

Європейський Союз в п'ятницю, 7 серпня, звернувся до офіційного Мінська із закликом провести мирні, вільні і справедливі вибори.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає Deutsche Welle.

Він наголосив, що тільки таким чином можливо зміцнення суверенітету і незалежності країни.

"ЄС продовжує закликати білоруську владу забезпечити дотримання основних свобод вираження думок і мирних зібрань відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих на себе Білоруссю", - сказав дипломат.

За словами Борреля, в ході виборчої кампанії білоруський народ продемонстрував безпрецедентну політичну мобілізацію в прагненні до демократії і вільних виборів. При цьому "мирна мобілізація суспільства досі зустрічала неприйнятні обмеження свободи ЗМІ та зборів, а також супроводжувалася затриманнями мирних протестуючих, спостерігачів та активістів", йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики.

Від імені ЄС Боррель закликав білоруську владу гарантувати реалізацію всіх політичних прав кандидатів, уникати застосування сили проти мирних демонстрантів, утриматися від подальших затримань спостерігачів за виборами, мирних демонстрантів, кандидатів і членів їх команд і негайно звільнити всіх активістів, правозахисників, блогерів і журналістів, затриманих за політичними мотивами.

Боррель підкреслив, що дотримання Мінськом прав людини і принципів демократії буде знаходитися в центрі уваги Євросоюзу при формуванні його політики щодо Білорусі.

З аналогічним зверненням до Білорусі 7 серпня виступили і міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі - Гайко Маас, Жан-Ів Ле Дріан і Яцек Чапутовіч. "Ми закликаємо владу Білорусі звільнити всіх ув'язнених з політичних мотивів, утриматися від застосування насильства або дій, що порушують права людини, в тому числі цивільні і політичні свободи, і поважати волю білоруського народу", - йдеться в спільній заяві дипломатів.

Нагадаємо, 4 серпня в Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента.

Вибори пройдуть 9 серпня. 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала кандидатами в президенти нинішнього главу держави Олександра Лукашенка, ексдепутатку Ганну Канопацьку, голову партії БСДГ Сергія Черечня, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва та дружину затриманого блогера Сергія Тихановського Світлану.