У Мінську судять двох діджеїв, які поставили пісню Цоя на міському святі

У Мінську судять Владислава Соколовського і Кирила Галанова - діджеїв, які поставили 6 серпня пісню Віктора Цоя "Перемен!" на міському святі, куди вирушила кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська після заборони її мітингу на іншому майданчику.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під час виступу баяніста Віталія Воронка несподівано зазвучала пісня Віктора Цоя "Перемен!". Діджеї, які стояли за пультом, підтвердили журналістам, що навмисно поставили цю пісню, тому що бажають змін і готові залишитися без роботи.

Присутні на святі зустріли пісню Цоя оплесками і криками "молодці!".

Після цього представник адміністрації району попередив діджеїв, що вони зривають свято, і викликав міліцію.

Діджеїв звинувачують за статтею "хуліганство" та "непокора законним вимогам" Адміністративного кодексу РБ.

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська збиралася 6 серпня провести мітинг у Парку дружби народів у Мінську, проте в останній момент у проведенні акції на цьому майданчику їй було відмовлено. Тоді Тихановська, а також люди, які її підтримують, оголосили, що замість мітингу як громадяни Білорусі прийдуть на міське свято "Калейдоскоп творчості" в розташованому недалеко від Парку дружби народів Київському сквері. Туди ж прийшло чимало прихильників Тихановської.

Нагадаємо, 4 серпня в Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента.

Вибори пройдуть 9 серпня. 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала кандидатами в президенти нинішнього главу держави Олександра Лукашенка, ексдепутатку Ганну Канопацьку, голову партії БСДГ Сергія Черечня, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва та дружину затриманого блогера Сергія Тихановського Світлану.