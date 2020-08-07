У столиці Лівану Бейруті, який оголошено зоною лиха через руйнівні вибухи, у ніч на п’ятницю, 7 серпня, почалися антиурядові протести.

ВВС повідомляє, що під час демонстрацій біля парламенту Лівану сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Люди, обурені вибухами в порту та їх наслідками, вимагали відставки уряду. На думку демонстрантів, до вибухів призвела недбалість влади.

Поліція застосувала до демонстрантів сльозогінний газ. Кількох осіб поранено.

Державні ЗМІ Лівану пишуть, що протестувальники розпалювали вогонь і жбурляли каміння в поліцейських.

Газета Daily Star пише, що протестувальників надихнув приїзд до Лівану президента Франції Еммануеля Макрона. Під час відвідин французьким лідером історичного кварталу Джумейзе, де багато зруйнованих будинків, його зустріли натовпи демонстрантів. Вони вітали Макрона, скандуючи гасло "Хай живе Франція!".

За останніми даними, кількість загиблих у результаті потужного вибуху в Бейруті зросла до 157 осіб.

У рамках розслідування вибухів затримано 16 осіб. За даними ЗМІ, серед них - директор порту.

Попередньою версією причини вибуху в порту Бейрута влада Лівану назвала потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).